AFP Video • 21/07/2020 à 15:24

"Photo de famille", à Tours devant la Loire, des maires de gauche, écologistes et socialistes, élus ou réélus en juin sur des listes de "rassemblement". "Ces rassemblements nous ont permis de convaincre nos concitoyens du fait que nous portions quelque chose de l'ordre du bien commun" et nous allons continuer "ensemble, pour être plus efficaces", résume la maire de Paris, Anne Hidalgo.