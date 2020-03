A Taïwan, une compétition de danse en fauteuil roulant

AFP Video • 02/03/2020 à 13:12

Des danseurs s'activent sur la piste à l'occasion d'une compétition de danse en fauteuil roulant à Taïwan, malgré une baisse de fréquentation due à l'épidémie du nouveau coronavirus. Cette discipline est de plus en plus pratiquée dans le monde entier en tant que sport bénéfique pour les personnes souffrant d'un handicap des membres inférieurs, un exercice qui, outre la remise en forme, renforce la confiance et l'estime de soi.