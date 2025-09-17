A l'issue de son entretien avec Sébastien Lecornu à Matignon, Marine Le Pen affirme que c'est au nouveau Premier ministre de "prouver qu'il est véritablement dans une rupture" avec "la politique macroniste".
À Sébastien Lecornu "de prouver qu'il est véritablement dans une rupture", affirme Le Pen
