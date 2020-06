A Saint-Germain-des-Prés, derniers applaudissements pour Guy Bedos

AFP Video • 04/06/2020 à 20:57

De nombreuses personnalités pour une cérémonie en l'église Saint-Germain-des-Prés à Paris, et des centaines d'admirateurs et de curieux sur le parvis: l'humoriste et comédien Guy Bedos, décédé il y a une semaine à l'âge de 85 ans, tire sa révérence sous une salve d'applaudissements.