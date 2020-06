A Roses en Espagne, les touristes étrangers de retour

AFP Video • 22/06/2020 à 12:10

Après l'ouverture des frontières espagnoles, la ville de Roses, sur la Costa Brava, commence à voir revenir des touristes, surtout français. L'Espagne a été l'un des pays les plus touchés par la pandémie de coronavirus, avec plus de 28.000 morts, son économie et surtout son industrie touristique clé étant durement frappées.