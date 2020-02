A quelques heures du débat, Sanders attaque les milliardaires de la campagne

AFP Video • 07/02/2020 à 22:52

A quelques heures du débat démocrate dans le New Hampshire, le sénateur Bernie Sanders s'attaque à l'argent des milliardaires dans la course à la présidence, en dénonçant l'ancien maire de New York Michael Bloomberg. S'exprimant lors d'un événement au collège de Saint Anselm, Sanders s'en prend également au modéré Buttigieg, qui est arrivé au coude à coude avec lui lors des caucus de l'Iowa.