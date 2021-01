A Prague, une chaîne de verres à bière contre les restrictions dues au Covid

AFP Video • 04/01/2021 à 10:54

A Prague, des manifestants disposent des verres à bière au sol, pour réclamer davantage de compensations après les fermetures de pubs, bars et restaurants pour freiner l'épidémie de Covid-19. La chaîne de verres, longue d'un kilomètre et contenant des bougies allumées, s'étend du bâtiment du gouvernement à la place historique de la vieille ville. La République tchèque a connu en octobre un pic massif d'infections, et lutte depuis pour garder le taux d'infection sous contrôle.