À Paris, les proviseurs d'établissements scolaires se réunissent devant le Collège de France, "epuisés" par près de deux mois de mobilisation lycéenne, au cours desquels nombre d'entre eux ont été insultés, menacés, voire blessés. Nicolas Bray, secrétaire académique pour Paris du SNPDEN-Unsa, rend symboliquement des clés d'établissements à la rectrice de la Sorbonne. IMAGES
À Paris, les proviseurs se mobilisent et rendent leurs clés face aux violences
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