A Paris, l'opération "répression" sur les pistes cyclables passe mal

AFP Video • 24/09/2020 à 19:49

"Aujourd'hui, on est de mission de répression pour tout ce qui est vélos et trottinettes électriques" : devant le flux croissant de cyclistes à Paris, et la hausse de l'accidentologie qui s'ensuit, la préfecture de police verbalise des dizaines de cyclistes à un carrefour très fréquenté du coeur de la capitale. Principales infractions: les écouteurs sur les oreilles et le non respect des feux rouges, passibles d'amendes allant de 90 à 135 euros. Certains cyclistes ont du mal à l'accepter. (COMPLETE VIDI8QL8R7_FR)