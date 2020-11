A Paris et Lille, le "grand soulagement" de commerçants autorisés à rouvrir samedi

AFP Video • 25/11/2020 à 17:33

"On a quatre semaines pour faire vraiment le chiffre qu'on aurait dû faire en six. On espère que ça va passer" : au lendemain des annonces faites par Emmanuel Macron, fleuristes, magasins de vêtements et de jouets se réjouissent de rouvrir leurs boutiques malgré un protocole sanitaire plus contraignant.