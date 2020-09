A Paris, des riverains se mobilisent contre le bruit des terrasses post-Covid

AFP Video • 27/09/2020 à 18:46

Avec l'autorisation de milliers d'extensions de terrasses post-Covid à Paris, les tensions entre riverains et cafetiers-restaurateurs s'exacerbent autour notamment de la délicate question des nuisances sonores. Des représentants des associations de riverains en colère doivent être reçus en mairie lundi. Mais l'apaisement pourrait venir avec une météo désormais moins clémente et les nouvelles restrictions sanitaires imposées pour cause de recrudescence de l'épidémie.