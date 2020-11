A Paris, confinement light et passants désabusés avant un nouveau conseil de défense

AFP Video • 11/11/2020 à 23:44

En ce 11 novembre férié, le parc parisien des Buttes-Chaumont et les rues alentour sont pleines de monde. A la veille d'un nouveau conseil de défense et d'une conférence de presse du Premier ministre, ce confinement « light » ne choque plus grand-monde. Et d'ailleurs, les gens n'attendent pas grand-chose des annonces du gouvernement.