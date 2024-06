information fournie par AFP Video • 10/06/2024 à 15:51

Le président allemand Frank-Walter Steinmeier se dit "ému et reconnaissant" à Oradour-sur-Glane, en Haute-Vienne, et exprime "au nom de l'Allemagne" sa "consternation" et son "affliction face à ce crime inconcevable, si cruel et inhumain perpétré ici par les Allemands", à l'occasion du 80e anniversaire du massacre de 643 personnes dans ce village par des troupes nazies, dont une majorité de femmes et d'enfants.