A Oman, la femme aux 500 chats

AFP Video • 25/11/2020 à 17:31

Plus d'une dizaine de chats et de chiens se disputent l'attention de Maryam al-Baloushi pendant qu'elle distribue des friandises sur un lit dans sa maison de Mascate. Cette ancienne fonctionnaire à la retraite de 51 ans héberge quelque 480 chats et 12 chiens.