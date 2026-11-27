Le traditionnel défilé organisé chaque fête de Thanksgiving à New York par les grands magasins Macy's a été décalé de jeudi à samedi, une première en 100 ans d'histoire, en raison d'une forte tempête qui balaie l'est des États-Unis.
À New York, le grand défilé de Thanksgiving reporté à cause d'une forte tempête
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