A Moscou, des volontaires à l'aide des séniors isolés par le coronavirus

AFP Video • 29/03/2020 à 18:22

Les autorités de la capitale russe interdisent depuis jeudi aux plus de 65 ans et aux malades chroniques de quitter leur domicile pour ne pas être infectés par le coronavirus. Pour aider les plus isolés, une organisation, les "Volontaires Médicaux", s'est formée. La plupart sont étudiants en médecine: ils prennent les commandes par téléphone et apportent les courses à domicile.