A Mexico, des chaussures rouges pour dénoncer la violence contre les femmes

AFP Video • 13/01/2020 à 11:34

Touristes et locaux découvrent l'installation artistique "Zapatos Rojos" ("Chaussures rouges") de l'artiste et architecte mexicaine Elina Chauvet sur la place Zocalo de Mexico, dans laquelle 200 chaussures peintes en rouge sont placées sur le sol pour dénoncer la violence contre les femmes et les féminicides.