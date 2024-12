information fournie par AFP Video • 22/12/2024 à 14:02

Entre tristesse et colère, certains les larmes aux yeux, deux cents personnes ont manifesté leur soutien à Mayotte, samedi à Marseille, en majorité des Mahorais et Comoriens réunis par l'angoisse et le sentiment d'un "abandon" par l'État de l'île française.