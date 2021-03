AFP Video • 28/03/2021 à 19:17

Des denrées alimentaires sont distribuées par une vingtaine de bénévoles des Restos du cœur à Marseille au stade Vélodrome. Une opération exclusivement destinée aux étudiants. Entre 600 et 700 étudiants sont attendus à cette occasion, une population gravement touchée depuis plus d'un an, par la crise sanitaire, mais qui hésite encore à franchir le pas des Restos.