A Marseille, clients et restaurateurs dénoncent une fermeture "injuste"

AFP Video • 24/09/2020 à 23:06

"C'est très injuste!": les restaurateurs marseillais et leurs clients ne décolèrent pas au lendemain de l'annonce que les bars et restaurants des métropoles d'Aix et Marseille seront contraints de fermer dès samedi. La région a été placée en "zone d'alerte maximale" à la suite d'une remontée du taux d'incidence du Covid-19.