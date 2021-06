AFP Video • 30/06/2021 à 19:53

Des menus "100% bio" et 50% local : c'est l'objectif affiché par la municipalité verte arrivée à la tête de Lyon il y a un an. Reste qu'à l'échelle de cette ville, où plus de trois millions de repas sont servis chaque année aux enfants, cela ne se fait pas en un claquement de doigts.