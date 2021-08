information fournie par AFP Video • 18/08/2021 à 15:58

"After Bark", un bar et café qui vient d'ouvrir ses portes dans l'est de Londres, accueille non seulement les humains, mais aussi leurs chiens pour partager un apéro, avec un mélange de cocktails alcoolisés pour les maîtres et de "puptails" pour les toutous.