information fournie par AFP Video • 10/03/2025 à 18:10

Les services d'urgence secourent un homme qui escalade les rambardes de Tower Bridge à Londres. Le pont a été fermé vers 10h20 en raison de l'incident. L'homme "est redescendu sain et sauf deux heures plus tard et a été emmené à l'hôpital" pour y être examiné, selon la police de la ville de Londres. IMAGES