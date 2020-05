A Londres, des séances de gym entre voisins pour la bonne cause

AFP Video • 25/05/2020 à 11:39

Les habitants d'une petite place au sud de Londres participent au projet "On the Step", qui rassemble les voisins par le biais de l'exercice. Menée par Simon Garner, l'initiative a aussi pour but de collecter des fonds pour trois organisations caritatives. Rejoints par les alpagas de la ferme urbaine locale, les participants suivent - plus ou moins en rythme - les indications de Simon et de ses assistants.