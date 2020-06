À Lannion, des salariés de Nokia dépités et le maire inquiet

AFP Video • 24/06/2020 à 10:54

"C'est un sentiment de trahison et de cynisme" : au lendemain de l'annonce de la suppression de plus de la moitié des 772 postes de Nokia à Lannion, dans les Côtes-d'Armor, c'est l'amertume et l'inquiétude qui dominent chez les salariés et les élus locaux.