AFP Video • 19/03/2021 à 19:13

Jean-Luc Courcoult, l'excentrique et attachant fondateur de la compagnie Royal de Luxe, a promené ses marionnettes géantes dans des dizaines de ville à travers le monde. Mais en raison de la crise sanitaire, il n'a plus retrouvé son public depuis septembre dernier et continue d'imaginer ses prochains spectacles.