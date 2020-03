A la frontière grecque, les passeurs turcs ne se cachent plus

AFP Video • 03/03/2020 à 00:10

Après avoir appris que la Turquie ne retiendrait plus ceux qui voulaient aller en Europe, plusieurs milliers de migrants se sont précipités à la frontière grecque. Depuis plusieurs jours, ils tentent de rejoindre la Grèce en traversant le fleuve Evros (nommé Meritsa en Turquie). Certains le font avec l'aide de passeurs turcs qui ne se cachent plus, et affirment même faire leur "devoir".