A la une de la presse, ce lundi 16 novembre, la mobilisation, en masse, hier, à Prague, en République tchèque, pour défendre l’indépendance des médias publics. La rencontre annoncée de Xi Jinping avec Donald Trump et Vladimir Poutine lors du sommet de l’APEC qui débute mercredi à Shenzhen, en Chine. La remontada de Gianni Infantino, candidat à sa réélection à la tête de la Fifa. Et un voleur honnête.
A la Fifa, l'improbable remontada de Gianni Infantino
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