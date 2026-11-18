A la une de la presse, ce mercredi 18 novembre, la fuite de 15 millions de documents internes de la Deutsche Bank, accusée d’avoir fermé les yeux sur les activités frauduleuses, voire criminelles de certains de ses clients. L’intensification de la répression des opposants en Iran depuis le début de la guerre contre les Etats-Unis, et contre les militants gays en Turquie. Et l’odyssée de la sonde Voyager 1, à une journée-lumière de notre planète.
A la Deutsche Bank, "l'argent n'a pas d'odeur"
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