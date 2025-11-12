En l'absence de Donald Trump à la COP30 au Brésil, c'est son principal opposant, le gouverneur démocrate de Californie Gavin Newsom, qui attire la lumière, en profitant pour décocher des flèches contre le président climatosceptique.
A la COP30, le gouverneur de Californie s'en prend à Trump
