À l'Open Mode Festival, les défilés se font en dansant

France 24 • 10/01/2020 à 16:24

Ils sont âgés de 19 à 30 ans, ne font pas de publicité dans les journaux et ne vendent pas en boutiques, ou seulement quand elles sont éphémères. Ce sont de jeunes esprits créatifs qui tentent de poser les bases d'un monde nouveau. Mi-décembre, ils se sont retrouvés pour exposer et faire danser leurs créations à la troisième édition de l'Open Mode Festival, Grande Halle de la Villette, à Paris. Un salon multiculturel, éco-responsable, vivant, engagé, gratuit et ouvert à tous pour bien terminer l'année et attaquer 2020 du bon pied !