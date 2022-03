information fournie par AFP Video • 27/03/2022 à 17:18

Svetlana, Tanja et Anastasia ont fui l'Ukraine au début de l'invasion russe. Après un périple de plusieurs jours, les trois femmes sont arrivées en Allemagne, où elles sont hébergées chez Katrin et ses deux enfants et commencent à trouver leurs marques, malgré les incertitudes de l'avenir. A Kronberg, 18000 habitants, où réside Katrin, l'aide s'organise entre la mairie et les bénévoles.