information fournie par AFP Video • 20/08/2021 à 16:47

Dix ans après la gloire, le Staff Benda Bilili rêve de revenir sur le devant de la scène et réclame tous les fruits de sa "success story", quitte à se brouiller avec ceux qui l'ont fait connaître. Au début des années 2010, deux albums à succès et un documentaire présenté à Cannes avaient fait de ces musiciens congolais handicapés et vivant dans la rue, des stars mondiales.