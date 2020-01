A Istanbul, des Juifs se battent pour sauver leur langue ancestrale

AFP Video • 03/01/2020 à 14:15

Des membres de la petite communauté juive d'Istanbul se battent pour sauver la langue de leurs ancêtres expulsés d'Espagne au XVe siècle : le ladino, ou judéo-espagnol, un mélange de castillan médiéval, d'hébreu et d'autres langues comme le turc, l'arabe et le grec. Encore répandu dans cette communauté au siècle dernier, le ladino n'est plus parlé que par quelques milliers de personnes en Turquie.