A Houston, Texas, des personnels soignants épuisés par le Covid

AFP Video • 11/12/2020 à 13:59

L'AFPTV passe une journée dans une unité de soins intensifs Covid-19 d'un hôpital de Houston, au Texas, et part à la rencontre des patients et du personnel soignant touchés par le virus. Le Dr Joseph Varon travaille depuis 264 jours sans interruption pour lutter contre la maladie qui a tué plus de 280.000 personnes aux États-Unis. "Le coronavirus ne fait pas que tuer une personne, il déchire les familles", confie le médecin qui a fait les gros titres il y a peu après la publication d'une photo de lui enlaçant, le jour de Thanksgiving, un patient âgé ayant contracté le virus.