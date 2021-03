AFP Video • 10/03/2021 à 17:42

IMAGES Images du centre-ville de Houston alors que le port du masque n'est plus obligatoire et que les commerces sont autorisés à ré-ouvrir leurs portes à la suite de la décision du gouverneur du Texas, ce dernier estimant que le deuxième État le plus peuplé des États-Unis a "les moyens de protéger" sa population du coronavirus.