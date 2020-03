A Hong Kong, des sentiers de randonnée pris d'assaut pour échapper au coronavirus

AFP Video • 04/03/2020 à 11:40

Soucieux d'échapper au climat d'anxiété provoqué par l'épidémie de coronavirus, de nombreux Hongkongais fuient l'étouffante jungle urbaine pour aller randonner en pleine nature, dans les parcs couvrant une grande partie du territoire entre mer et collines escarpées. While the financial hub is known for soaring skyscrapers and cramped housing blocks, its steep mountains and remote hiking trails offer welcome relief from the COVID-19 fears which triggered the closure of public facilities.