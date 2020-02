A Hebden Bridge après les inondations de la tempête Ciara, c'est le nettoyage

AFP Video • 10/02/2020 à 19:32

Images aériennes de la ville britannique de Hebden Bridge suite aux inondations causées par la tempête Ciara. Dans le nord de l'Angleterre, les villes de Hebden Bridge et de Mytholmroyd, dans le Yorkshire occidental, ont été parmi les plus touchées par la tempête, submergeant des voitures et coupant l'électricité à des dizaines de milliers de personnes.