information fournie par AFP Video • 29/02/2024 à 20:24

Une population affamée, de l'aide enfin livrée et des soldats "menacés": plus d'une centaine de personnes ont perdu la vie jeudi, selon le Hamas, dans une distribution d'aide alimentaire qui a tourné au cauchemar à Gaza, théâtre de scènes de piétinement et de tirs à balles réelles sur la foule.