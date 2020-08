À Gaza, confinée pour au moins deux jours, les rues sont désertées

AFP Video • 25/08/2020 à 18:45

Gaza entame un confinement pour deux jours minimum sur tout le territoire, comprenant la fermeture des magasins, des écoles, des cafés et mosquées. Quatre cas de coronavirus ont été confirmés dans un camp de réfugiés et font craindre une propagation rapide de la maladie dans un territoire déjà privé d'électricité et régulièrement bombardé.