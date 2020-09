AFP Video • 15/09/2020 à 17:16

À Gaza, des Palestiniens manifestent pour dénoncer l'accord de normalisation entre Israël et deux pays du Golfe, les Emirats arabes unis et Bahreïn, qui doit être signé ce mardi à Washington. Ils brûlent des portraits des dirigeants américain, israélien, émirati et bahreïnien.