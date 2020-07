A Dakar, le front de mer cède du terrain sous les assauts des promoteurs

AFP Video • 30/06/2020 à 23:23

La colline des Mamelles, sa plage et son phare, symboles de la capitale sénégalaise, sont pris d'assaut depuis le début des années 2000 par les projets immobiliers qui envahissent le littoral dakarois. Le gouvernement assure travailler sur un projet de loi pour sauvegarder les rares lieux où le béton n'a pas encore coulé et depuis fin mai, des citoyens et les autorités publiques sont entrés en guerre contre les investisseurs qui grignotent les plages de la corniche.