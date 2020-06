A Bordeaux, le miroir d'eau rafraîchit de nouveau touristes et badauds

AFP Video • 23/06/2020 à 19:31

A Bordeaux, habitants et touristes peuvent à nouveau profiter du célèbre miroir d'eau, qui a été remis en marche hier après la période hivernale et le confinement. Un îlot de fraîcheur bienvenu alors que le thermomètre a atteint 30 degrés ce mardi et devrait encore grimper pour les journées de mercredi et jeudi dans le sud-ouest de la France.