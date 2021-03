AFP Video • 14/03/2021 à 13:59

Des manifestants libanais se sont attaqués au parlement pour essayer de forcer la porte. Leur objectif: dénoncer l'inaction politique face à l'aggravation de la pauvreté, et réclamer un gouvernement de transition immédiat. Depuis 2019, le Liban connaît sa pire crise économique. Le chômage a explosé, l'inflation aussi. La monnaie a atteint un plus bas historique, et les banques continuent d'imposer des restrictions draconiennes aux épargnants.