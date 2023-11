information fournie par AFP Video • 28/11/2023 à 18:09

Depuis plus de 25 ans, Levi Salomon, fondateur du Forum juif pour la démocratie et contre l'antisémitisme, traque les signes d'antisémitisme lors de manifestations à Berlin. Depuis le déclenchement du conflit Israël-Hamas, il est de plus en plus inquiet.