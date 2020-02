A Aceh, on continue à siroter des "cafés ganja" malgré la charia

AFP Video • 06/02/2020 à 10:37

Agus plonge une cuillère en bois dans un wok rempli de café et de cannabis et torréfie son "kopi ganja" (café ganja) avec beaucoup de soin : cette mixture désormais interdite reste très populaire dans la province conservatrice d'Aceh en Indonésie. Faire du "kopi ganja" est pourtant un commerce risqué dans cette province, la seule d'Indonésie à appliquer la charia, la loi islamique, et où le fait de boire de l'alcool ou de s'embrasser en public peut être puni par la flagellation.