9ème édition des Palmes d'or des Jeunes Actionnaires

information fournie par Boursorama • 23/07/2024 à 16:23

La 9 e édition des Palmes d'or des jeunes actionnaires a distingué LVMH, AIR LIQUIDE, VUSION, SAFRAN et DANONE. Ces palmes ont été remises aux cinq sociétés cotées lauréates par les étudiants de l'EDHEC composant le jury le mardi 25 juin à 19h, lors d'une cérémonie diffusée en ligne et organisée en partenariat avec Boursorama et Euronext.