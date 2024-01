information fournie par France 24 • 25/01/2024 à 22:26

On connait les 16 pays qualifiés pour les 8e de finale de la Coupe d’Afrique des nations. Entre les miraculés Cameroun et côte d'ivoire, les solides Sénégal et Maroc et les surprises Mauritanie et Namibie. Focus sur cette deuxième partie de compétition avec notre journaliste Elom Toble.