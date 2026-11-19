information fournie par Ecorama • 19/11/2026 à 14:00

La rémunération des dirigeants du CAC 40 a progressé de 16 % en 2025 pour atteindre une moyenne de 7,5 millions d'euros, relançant le débat sur les écarts de revenus au sein des grandes entreprises françaises. Derrière ces montants, la part la plus dynamique provient des rémunérations variables et des actions de performance, directement liées aux résultats boursiers et financiers des groupes. Dans un contexte marqué par les tensions sur le pouvoir d'achat, la question du partage de la valeur entre dirigeants, actionnaires et salariés revient plus que jamais au cœur du débat économique. L'analyse de Cyprien Boganda, chef adjoint de la rubrique économie-social à L'Humanité, Ecorama du 19 novembre présentée par David Jacquot sur Boursorama.com.