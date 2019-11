500e anniversaire de La Havane : docteur Alina Gonzalez

AFP Video • 20/11/2019 à 14:27

Alors que La Havane fête ses 500 ans, l'AFPTV donne la parole aux Cubains qui s'interrogent sur l'impact que la capitale a eu sur leur vie. Alina Gonzalez, médecin d'origine allemande, marche plus de deux kilomètres par jour pour se rendre au travail. Même si elle peut penser à "un million de choses à améliorer", elle aime l'île et sa capitale et ne l'échangerait pour rien au monde.